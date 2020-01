Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu are o iubita de nota 10! Ori de cate ori are ocazia, Adriana Nica nu ezita sa-l rasfete pe partenerul sau de viata. Imaginile prezentate de Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, stau marturie!

- Cand vine vorba de rasfat, nimeni nu ii intrece pe chef Patrizia Paglieri si pe fiul acesteia, Francesco. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu cei doi.

- Inainte de Craciun, Oana Roman a anunțat separarea de soțul ei, toata lumea speculand ca in cele din urma, aceștia vor divorța. Se pare ca lucrurile nu stau deloc așa, iar inceputul acestui an i-a gasit pe cei doi impreuna la munte.Vedeta și soțul ei au facut Craciunul impreuna, de dragul fetiței lor,…

- Oana Lis a pierdut lupta cu kilogramele și nu are de gand sa faca prea multe sacrificii pentru a scapa de ele. Soția fostului edil al Capitalei le-a marturisit fanilor ca s-a ingrașat 5 kilograme și s-a filmat in sala de sport. „Sunt romanca și ca tot romanul, am mancat porc. Oricum este mult mai sanatos…

- Andreea Banica (41 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta are doi copii minunati, dar si un sot de nota 10. In familia cantaretei, fericerea este cuvantul de ordine. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- "Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o mostenire de la tara, averea mea", a spus Viorel Lis. "Cand va fi sa mor, o sa mor cu sufletul impacat. Nu am mintit, nu am furat, nu am inselat", a mai spus Viorel Lis.…

- Oana Lis a ca ea nu gateste si ca ultima dorinta a lui Viorel Lis ar fi sa o vada in bucatarie. Vedeta afirma ca este gospodina doar la televizor si in rest comanda de la catering. Oana si Viorel Lis la un pas de TRAGEDIE. Momente teribile: "Viata e cea mai importanta si fiecare secunda conteaza!"…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…