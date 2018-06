Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai unite și indragite cupluri din showbizz-ul autohton, totodata fiind apreciați și pentru discreția de care dau dovada cu privire la relația lor. Andra și Catalin Maruța au fost invitați la postul de radio Virgin Tonic unde au vorbit despre viața lor…

- Sunt momente in viata cand lucrurile se aseaza si totul merge ca pe roate. Daca multi spun ca nu se poate sa-ti mearga bine pe toate planurile, ei bine pentru Bianca Dragusanu se pare ca se poate!

- In urma cu doua zile, Andreea Mantea i-a organizat o super petrecere baiatului ei. David a implinit pe 27 mai trei anișori și daca la eveniment nu a participat tatal sau, astazi, micuțul sarbatorit a ajuns acasa la Cristi Mitrea. Aici, luptatorul de MMA l-a așteptat cu o surpriza cu totul și cu totul…

- Takayuki Seto (32 de ani) reprezinta, fara indoiala, un fotbalist de succes. Japonezul a luat primul contact cu Romania in urma cu 11 ani, cand a semnat cu Astra, pe atunci o modesta echipa aflata in Liga a III-a. Niponul a urcat treapta cu treapta si a ajuns pana in varful Ligii I. In 2016, acesta…

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.

- Dur cu concurentii din cadrul show-ului ~Chefi la cutite, Florin Dumitrescu este un bErbat cat se poate de romantic in viata personalE. Celebrul chef ixi rEsfatE sotia, ori de cate ori timpul ii permite.

- Andreea Mantea imbina foarte bine meseria de mamica cu cea de prezentatoare tv. Deși au fost momente in care a clacat, vedeta a reușit cu brio sa faca fața tuturor obstacolelor. Daca la inceput nu exista nici o relație intre David și tatal lui, Cristi Mitrea, ei bine acum lucrurile decurg foarte bine…

- Cristi Mitrea, fostul iubit al Andreei Mantea, petrece din ce in ce mai mult timp cu baiețelul pe care cei doi il au impreuna. Luptatorul de MMA Cristi Mitrea, care a participat la emisiunea Ferma Vedetelor de la Pro TV , a avut o relație cu prezentatoarea Andreea Mantea. Din povestea lor de iubire…