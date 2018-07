Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (32 de ani) este pe cale sa-si vada visul cu ochii! Fostul mare fotbalist se pregateste sa devina tata pentru a doua oara! Paparazzii Spynews-ro au primele imagini cu graviduta Ioana.

- Primarul Catalin Cherecheș a inaugurat noul ecarisaj: Municipiul Baia Mare va deveni model de buna practica in ceea ce privește cainii fara stapan In timp ce alte orașe din Romania se lupta cu problema cainilor fara stapan, Municipiul Baia Mare devine un model de bune practici in acest domeniu. Ieri,…

- Betty și Catalin Vișanescu s-au casatorit civil, astazi, 22 iunie. Cei doi vor deveni in curand parinți, așa ca au decis sa faca pasul cel mare, mult mai devreme decat au planuit inițial. Alaturi le-au fost pretenii și familia. Fiica lui cea mare, Betty Stoian, a mers astazi la Starea Civila, alaturi…

- Randi este un barbat fericit, un artist implinit si un om fericit, asa cum chiar el se declara. Chiar si asa, lui Randi ii lipseste un singur lucru. O femeie care sa-l faca cel mai fericit barbat de pe fata pamantului si care sa-i faca un mostenitor.

- Audi a anunțat ca SUV-ul electric e-tron va fi disponibil opțional cu camere video incorporate in oglinzile laterale care vor putea fi setate pentru condus pe autostrada, in mediul urban sau pentru efectuarea parcarilor.

- Pe Bianca Sarbu o vedem aproape in fiecare zi la televizor, alaturi de Cristi Brancu, la carma emisiunii Agentul Vip de la Antena Stars și ne este aproape imposibil sa credem ca dincolo de zambetul cald și privirea senina se afla o copleștitoare poveste de viața, un destin tragic, presarat nu cu flori…

- Celebru, bogat si sarmant, Mircea Geoana (59 de ani) este si un familist desavarsit. Fostul candidat la presedintia Romaniei nu rateaza nicio ocazie de a o rasfata pe sotia sa, Mihaela. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.