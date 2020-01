Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Acuzat de fosta sotie, Madalina, ca isi neglijeaza fiica, Gabi Enache (29 de ani) se tine de arogante. Celebrul fotbalist ii face toate poftele Lenei, actuala sa nevasta.

- Lume, lume, e pe bune! Fericirea are chipul lui Liviu Varciu si al superbei sale iubite, Anda Calin. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada ca vedeta de televiziune si partenera sa de viata urmeaza sa faca nunta cat de curand.

- In urma cu mai bine de o luna, Oana Roman a anunțat ca se desparte de soțul ei. Cu toate astea, cei doi au ales sa petreaca sarbatorile de iarna impreuna, așa cum și-a dorit și fetița lor, Izabela.Acum, vedeta face marturisiri impresionante despre familia ei și despre plecarea lui Marius Elisei de acasa.…

- Obisnuita sa duca o viata de huzur, in care rasfatul este la ordinea zilei, Alexandra Becali nu tine cont de lege. Recent, fiica „Razboinicului Luminii” a incalcat prevederile Codului Rutier, de dragul unui moft. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Rodica Ghionea, femeia care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani si care i-a daruit fostului actionar dinamovist o fiica, nu are timp de distractie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat care este grija numarul unu pentru fosta nevasta a celebrului afacerist.

- Ozana Barabancea și-a rugat prietenii sa se roage pentrufiica ei, Gloria, care astazi are de susținut un examen extrem de important. Dupa ce prietenii virtuali au crezut iniinițial ca tanara are alte probleme grave, artista a lamurit situația și a explicat despre ce e vorba.Ozana Barabancea i-a rugat…

- Fotbalistul echipei nationale a Suediei, Alexander Isak, a declarat, vineri seara, ca suporterii romani prezenti pe Arena Nationala au scandat lozinci cu caracter rasist, precizand ca este incredibil ca asemenea lucruri se intampla pe stadioanele de fotbal. "Da, am auzit scandari rasiste din tribune.…

- Cunoscut ca un om caruia ii place ca jucatorii pe care ii plateste sa fie implicati in relatii sentimentale serioase, Gigi Becali are de ce sa fie mandru. Chiar daca are doar 20 de ani, portarul Andrei Vlad are o partenera pe care o iubeste nebuneste. Recent, goalkeeper-ul si-a rasfatat iubita de mama…