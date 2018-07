Stiri pe aceeasi tema

- Sangele apa nu se face! Dupa ce in 2016 si-a batut fiica in mijlocul strazii, Cristian Boureanu a devenit un tata model. Acum, fostul politician se intelege de minune cu Ioana si nu conteneste sa o uimeasca pe tanara.

- Situație incredibila in Capitala, in zona Pipera! Ca sa poata trece strada, oamenii au fost nevoiți sa ia trenul! Cineva a filmat incredibila situație, iar imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale in mediul online!

- Capitala e sub ape dupa o ploaie torentiala. Au fost zone unde apa a depasit 35 de centimetri ingreunand traficul. Si trotuarele au fost inundate, iar oamenii au fost nevoiți sa treaca prin balți.

- Infrangerea "cainilor" din Liga Elitelor U19, cu Viitorul, 0-4 (detalii despre meci, aici), a produs pagube serioase in lotul lui Dinamo! Mijlocașul Liviu Gheorghe, 18 ani, a suferit o ruptura musculara la piciorul stang, cel la care a avut și o intindere de ligamente in urma cu doua luni, in jocul…

- USR Sector 1 a publicat luni noi imagini cu stalpii de sustinere ai Podului Constanta, aflat pe Calea Grivitei din Capitala, care au fost acoperiti cu ipsos, acuzand CFR, institutia care ar trebui sa se ocupe de reabilitarea podului, ca "a mascat problemele structurale cu ipsos” si "a spoit problemele…

- O tanara de 29 de ani din București a gasit locul ideal de parcare:... in mijlocul unei intersecții. Mai exact, cea din fața Parcului Carol. Femeia și-a lasat mașina acolo peste noapte și a plecat acasa, locuind in apropiere.

- Cercetat pentru luare de mita, Cristian Boureanu nu se lasa intimidat de problemele pe care le are cu Directia Nationala Anticoruptie. Fostul politician a aparut pentru prima data in public, dupa ce a fost nevoit sa dea cu subsemnatul in fata procurorilor.

- Un accident teribil a avut loc în Capitala în urma caruia șoferii implicați au scapat teferi, ca prin minune. Un taxi a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate și s-a rasturnat.