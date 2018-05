Dupa o relatie de un an, superba Raluca Podea este, din nou, disponibila! Blondina s-a despartit de iubit, dupa ce acesta a inselat-o in timp ce ea se afla in Dubai. Cat de tare sufera diva dupa barbat? Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro vorbesc de la sine!