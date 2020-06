Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man are de ce sa fie un barbat mandru cu o așa iubita. E tanara, frumoasa, cu siguranța și devreme acasa, dar responsabila atunci cand vine vorba despre ținute sale, care nu costa deloc puțin. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o chiar in timp ce mergea cu hainele sale spre croitorie!

- Purtarea mastii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor si pe toata durata calatoriei iar seful de tren/conductorul are obligatia doar sa vizualizeze biletul de calatori, fara sa-l atinga, potrivit regulilor in domeniul transportului feroviar stabilite printr-un ordin comun al ministrilor…

- Saloanele de infrumusețare din toata țara sunt pe locuri fiți gata, dupa cum bine se știe. Sunt pregatite sa iși reia activitatea, dar nu oricum… Ci cu achiziții specifice pentru prevenirea raspandirii virusului, masuri stricte de igienizare și desfașurare a activitații și de protecție pentru angajați…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a inceput o ancheta interna, dupa ce o pacienta cu coronavirus a sesizat ca a fost incuiata in... The post Ancheta in vestul țarii dupa ce o pacienta cu COVID-19 a reclamat ca a stat sase ore in salon cu o persoana decedata appeared first on Renasterea…

- Berbec – Cand Berbecii trec printr-o perioada de criza existențiala, chiar daca iși doresc sa aiba un moment de respiro in care sa mediteze asupra propriilor ganduri și sentimente, sunt conștienți ca mai bine pentru ei ar fi sa inceapa procesul de schimbare. Pentru a depași criza, au totuși nevoie…

- In vremuri tulburi, comunicarea la nivel guvernamental functioneaza din nou “perfect”: vicepremierul Raluca Turcan vorbeste de repetarea anului scolar, scenariu imposibil pentru ministrul Educatiei, Monica Anisie!

- A fost confirmat primul pacient infectat cu coronavirus la Calarasi. Este vorba despre un sofer de TIR care a calatorit in Anglia, potrivit Adevarul.Primul caz de infectie cu coronavirus a fost confirmat si la Calarasi. Este vorba despre un sofer de TIR care a calatorit in Anglia. El s-a prezentat acum…

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat duminica, 15 martie, ca numarul celor infectati cu coronavirus ramane a fi de 12 persoane. Ministra a precizat ca in opt cazuri este vorba despre cetateni care au revenit din Italia. In doua cazuri s-au infectat cetateni reveniti din Franta si Marea…