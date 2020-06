Stiri pe aceeasi tema

- Barbați, luați aminte de la el! Mircea Lucescu este un romantic incurabil! Așa a ales fostul antrenor sa-și rasfețe soția! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Au trecut 13 ani de cand Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului și un an de cand a devenit mamica! Partenera de viața a lui Grasu XXL a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro pentru prima data cu fetița și trebuie sa recunoaștem ca radiaza de fericire!

- Imagini cu bolnavii de coronavirus din Barcelona, scoși pe faleza, pentru a vedea marea, au emoționat o lume intreaga. Medicii din Spania au decis sa faca acest gest, intr-un program de umanizare a secției de terapie intensiva.

- Dana Rogoz a nascut in urma cu doua zile, o fetița perfectsanatoasa, iar acum, cele doua se pregatesc de externare. Actrița s-a recuperatrepede și este gata sa iși duca bebelușul acasa. Vedeta și soțul ei au alesdeja numele micuței. Lia Elena a venit pe lume prin cezariana și a primit notazece la naștere.”Probabil…

- Pentru ei, pentru medici, viața și sanatatea pacienților este o prioritate. Așa a fost intotdeauna, nu doar astazi, cand suntem in plina pandemie.Ei ne indeamna sa fim eroii lor, ei ne indeamna sa fim responsabili și sa #stamacasa!

- Foarte multi romani blameaza cadrele medicale care aleg sa-si dea demisia sau sa intre in concediu! Din afara, poate parea o dezertare. In Romania, sunt oameni care nu si-au mai imbratisat copiii de cand au intrat in linia intai. I-au trimis la bunici si ii mai saruta doar prin geam.