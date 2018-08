Stiri pe aceeasi tema

- Nu au trecut nici macar doua luni de la producerea accidentului din Slatioara, in urma caruia o femeie și un barbat și-au gasit sfarșitul intr-un autoturism condus de un barbat care ii luase la ocazie, scrie spynews.ro. Deși și-a strigat durerea pe Facebook cateva zile, Catalin Sindila, barbatul…

- Incredibil, dar adevErat! La nici o lunE dupE ce s-a insurat cu frumoasa Alice Cavaleru, Vladimir DrEghia xi-a lEsat nevasta acasE xi a mers sE se distreze alEturi de cateva femei. O cunoscutE cantEreatE i-a fost alEturi celebrului bErbat.

- DacE lumea credea cE Marcel Toader xi-a spus ultimul cuvant, ei bine s-a inselat! DacE gurile rele carcoteau pe la colturi cE Toader xi-a jucat "ultima carte" xi nicio femeie nu va mai avea incredere in el, ei bine se pare cE Marcel mai are un AS in manecE!

- Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu a fost achitata, miercuri, pentru marturie mincinoasa, tanara precizand ca se aștepta la aceasta decizie. Cristian Boureanu a fost condamnate la 2 ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva."M-am gandit sa am incredere in Dumnezeu.…

- In urma cu o saptamana, Isaac Carew, iubitul cantaretei Dua Lipa, a fost surprins intr-un club de gay din Londra in timp ce se saruta cu o domnisoara misterioasa. Gurile rele s-au grabit sa afirme ca acesta este finalul relatiei dintre Isaac si Dua Lipa, insa cei doi par a-i contrazice pe carcotasi.…

- Poate multi nu le-ar fi dat nicio sansa cuplului Cristian Boureanu si Laura Dinca! Gurile rele spuneau ca o iubita care are aproape aceiasi varsta cu fiica lui, nu va putea sa ramana prea mult in peisaj!

- Iubita lui Cristian Boureanu, Laura DincE, are o siluetE de invidiat, iar aceasta se datoreazE orelor pe care le petrece in sala de sport. Printre antrenamenetele obositoare xi vizitele la saloanele de infrumusetare, Laura DincE ixi mai face mici pofte.

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.