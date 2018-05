Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, cu ocazia mini-vacantei de 1 Mai, litoralul romanesc a fost luat cu asalt de vedetele dornice de distractie. Printre acestea s-a numarat si Delia, care, cum era si normal, nu putea sa rateze sansa de a se simti bine Alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, cantareata a facut senzatie la…

- Roxana Ilie s-a intors in Romania si a vorbit in cel mai sincer interviu pentru "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars. Vedeta nu s-a intors definitiv in Romana, ci doar pentru a petreace in statiunea milionarilor de pe litoralul nostru

- Anca Lungu a decis sa paraseasca Romania și sa se mute la Monte Carlo, impreuna cu noul ei iubit, pe care il va face tata in curand. Vedeta și-a luat ramas bun de echipa Antenei 1, unde a activat timp de 15 ani și a plecat in Franța. Satena s-a afisat la bratul noului ei […] The post Prima imagine cu…

- Cine este noul iubit al Ancai Lungu. Fosta știrista de la Antena 1 este insarcinata in șase luni și urmeaza sa aduca pe cel de-al doilea copil. Barbatul de care s-a indragostit este milionar grec, despre care se spune ca este “Regele cosmeticelor”. Mai mult, dupa ce s-a retras de la pupitrul știrilor,…

- Alina Puscas si Mihai Stoenescu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Ea vedeta de televiziune, el unul dintre cei mai buni medici stomatologi de la noi, cei doi au o relatie perfecta, cimentata bine, ca doar la asta se pricepe domnul doctor cu doi copii superbi!