Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu și soția lui, Sandra, au participat la finalul weekend-ului trecut la un mare eveniment. Cei doi au fost nașii de botez al copilului unui prieten apropiat al celui porecșit Briliantul. Adrian Mutu nu a ratat ocazia de a felicita tinerii parinți și a postat pe Instagram o fotografie in care…

- Retras din fotbal, Briliantul o ia si el pe urmele celebrilor jucatori din generatia de aur si se apuca de "nasit". Weekend-ul acesta, Adrian Mutu si sotia sa, Sandra au fost nasii de botez ai unuia dintre cei mai buni prieteni ai fotbalistului

- Adrian Mutu a lasat-o acasa pe lui soția sa și a iesit cu amicii sai la un sprit. "Briliantul" a mers la un celebru restaurant de lux din zona Herastrau, iar acolo, impreuna cu cativa prieteni apropiati, s-au cinstit cum au putut ei mai bine, pana pe la 4 dimineata! Adrian Mutu, despre afectiunea…

- Venirea primaverii, cel putin din punct de vedere calendaristic, a insemnat pentru Adrian Mutu (39 de ani) un motiv de sarbatoare. „Briliantul” a petrecut asa cum se cuvine unei vedete ziua de „Martisor”.

- Adi Mutu mizeaza pe Razvan Burleanu, in lupta cu Ionuț Lupescu pentru șefia FRF: ”Sper ca va caștiga!”. Adrian Mutu crede ca actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, va caștiga alegerile programate pe 18 aprilie, cu toate ca va avea un andevrasr de calibru: Ionuț Lupescu.…

- Fostul jucator al echipei naționale de fotbal a Romaniei a avut parte de o tripla aniversare de Ziua Indragostiților, pe 14 februarie. Fostul fotbalist Adrian mutu a sarbatorit cu mare fast Ziua Indragostiților, 14 februarie. Dar nu datorita acestei sarbatori, ci datorita unor evenimente importante…

- Sandra, actuala soție a ex-fotbalistului Adrian Mutu, a dezvaluit care este relația ei cu fosta soție a sportivului, Consuelo Matos. In luna octombrie a anului trecut, fostul fotbalist Adrian Mutu se casatorea pentru a treia oara, cu Sandra , cu care are un baiețel, Tiago. Inainte de casatoria cu Sandra,…

- Adrian Mutu a precizat ca totul s-a intamplat in Republica Dominicana, pe vremea cand era casatorit cu a doua sa sotie, Consuelo Matos. SCANDAL MONSTRU intre Adrian Mutu si Ciprian Marica. REPLICI DURE: "Unde era el in momentul acela?" "La 33 de ani m-am botezat in Republica Dominicana.…