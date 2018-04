Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Nastase a venit cu piciorul plin de sange la club, in Mamaia, scrie cancan.ro. Asaltata de jurnaliști in fața localului, bruneta a uitat de julitura serioasa despre care doar ea știe cum a capatat-o. Soția lui Ilie Nastase a purtat o fustița mini, care i-a lasat la vedere picioarele lungi.…

- Are o viata de telenovela si nu de putine ori a trecut prin momente foarte grele. Brigitte Nastase, inca sotia celebrului Ilie Nastase, i-a facut reporterului vedeta Andrei Stefanescu dezvaluiri uluitoare.

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase au fost surprinsi la un restaurant de fite. Amandoi erau cu zambetul pe buze si le-au demonstrat tuturor ca sunt fericiti impreuna. Brigitte Sfat, mesaj fabulos pentru amanta lui Ilie Nastase. "Papusa de 25 de ani, cu cosuri pe fata..." "Unica mea dragoste.…

- Brigitte Sfat a facut, dupa mai multe tentative esuate, primul pas spre despartirea de Ilie Nastase. Chiar de ziua ei de naștere, bruneta a intentat actiune de divort. Femeia a sarbatorit cum se cuvine acest demers.

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Brigitte Sfat pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme cu Ilie Nastase, soțul ei fiind acuzat, mai nou, ca ar fi cauza stresului car ei-a declanșat o boala cat se poate de neplacuta. Cu toate acestea, pare-se, in viața timișorencei exista un barbat care reușește sa nu o... supere.

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…