- Una dintre scenele care au socat, a fost cand cei doi s-au sarutat pasional. Au dezvaluit de curand ca au tras nu mai puțin de cinci duble pentru a ieși perfect momentul. Citeste si: Codin Maticiuc, dezvaluire soc despre femeia pe care a lasat-o gravida. "Ea este!" Dorian Popa a ținut…

- Cu o saptamana inainte de a se lansa in cinematografe filmul Miami Bici , produs de Codin Maticiuc, Dorian Popa, alaturi de prieteni precum Selly sau Matei Dima (BROmania), traiește ca..la Miami.

- Vineri seara a avut loc un spectacolul caritabil organizat de Asociația Uniunea Femeilor din Gorj in parteneriat cu Primaria Orașului Rovinari, pentru micuța Sara in varsta de doar 6 anișori și care a fost diagnosticata cu leucemie. Pe scena Casei de Cultura din Rovinari au urcat mai mulți…

- Comedia de familie „5GANG: Un altfel de Craciun” ramane pe primul loc in box office-ul romanesc, pentru a doua saptamana la rand. Succesul nu vine niciodata fara numeroase ore de munca și nopți nedormite in spate. Filmarile pentru lungmetrajul „5GANG: Un altfel de Craciun”, regizat de Matei Dima, s-au…

- Selly a trecut prin clipe de coșmar in urma cu doar cateva zile. La doar puțin timp de cand și-a achiziționat o mașina de lux de zeci de mii de euro, tanarul vlogger a facut un accident puternic cu bolidul puternic. Chiar daca a trecut prin sperietura vieții sale, Dorian Popa nu s-a lasat cu una cu…

- Am trait sa o vedem si p-asta! Dan Nicorescu, cel mai excentric milionar din tara, a inceput sa poarte cizmele pe care femeile le adora in anotimpul rece. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu celebrul om de afaceri.

- Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – „Hatz”, alaturi de Shift, Dorian Popa ne anunța ca „Suta la suta” va continua succesul hitului „Hatz”. Inițial, Dorian l-a avut invitat special in videoclipul piesei „Hatz” pe Selly, iar acum cei doi colaboreaza pentru piesa „Suta la suta”,…