Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a povestit cum a reușit sa nu contacteze virusul Covid-19, dat fiind faptul ca a merg in toate focarele de infecție cu coronavirus din Romania. Ministrul Sanatații a povestit ce proceduri a urmat in fiecare seara, cand se intorcea din vizitele de lucru: dezinfectari, nebulizari, bai și izolare…

- Adi Minune a ignorat restricțiie impuse de autoritați și a participat la o nunta cu zeci de persoane. In perioada starii de alerta sunt permise evenimente cu cel mult 16 persoane, iar acestea trebuie sa respecte distanțarea sociala. Artistul chiar i-a sfidat pe polițiști și le-a transmis un mesaj.…

- Transcriptul dialogului dintre Mircea Badea si Raed Arafat de miercuri, in pasa cu emisiunea „Sinteza Zilei”, prezentata si moderata de Mihai Gadea, a fost realizat de dcnews.ro . „Mircea Badea: Cat timp ne mai aresteaza daca suntem infectați asimptomatici? Cat timp trebuie sa mai mergem la pușcarie?…

- Dupa aproape doua luni de carantina in Romania, avem doua mari categorii de oameni, in ceea ce priveste pandemia. In primul rand, sunt cei terorizati de perspectiva imbolnavirii si apoi cei pentru care pericolul s-a banalizat.

- Un barbat a scapat, marți, fara nici o zgarietura, dupa ce mașina la volanul careia se afla a fost izbita de un tren, noteaza stiridebuzau.ro.Incidentul a avut loc marți, pe un drum secundar din comuna Vernești, județul Buzau, cand un tren a intrat in plin intr-o mașina al carui șofer nu s-a asigurat…

- Un barbat de 41 de ani a scapat nevatamat dupa ce autoturismul pe care-l conducea a fost lovit de tren, pe un drum secundar din comuna buzoiana Vernești. Șoferul mașinii, un cetațean turc rezident in Romania, a scapat cu viața. Barbatul incerca sa traverseze calea ferata catre un parc auto din localitatea…

- Cum era de așteptat, de teama pandemiei de coronavirus, in Romania se intorc și cei care au comis infracțiuni, dar care au fugit, pentru a nu plati cu libertatea pentru ele. Un astfel de caz a fost intalnit marți, 17 martie, cand un barbat intors din strainatate a fost preluat de polițiștii de frontiera…

- Completarea acesteia cu date eronate intra sub incidența legii, conform articolelor 326 și 352 din Codul Penal, astfel: Articolul 326 din Codul Penal – Falsul in declarații: Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitați in care aceasta…