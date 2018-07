Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros in capitala. Un batran a fost lovit si talharit de doi barbati care au fugit cu suma de 50.000 de lei pe care-i avea asupra lui. Cei doi atacatori au fost prinsi. Barbatul de 73 de ani le-a povestit politistilor ca a plecat lla posta cu suma de 50000 de lei pentru a cumpara titluri de…

- Paris Hilton a incins atmosfera azi-noapte, intr-un club din Bucuresti. Vedeta a lumii mondene si mostenitoare a unei mari afaceri in domeniul hotelier, aceasta a fost la prima ei prezenta in Romania in calitate de DJ. Clubul in care a mixat s-a umplut pana la refuz.

- Tristan Tate și Bianca Dragușanu au ieșit in oraș, in centrul Capitalei. Cei doi se comporta ca doi liceeni indragostiți. Bianca Dragușanu și noul ei iubit, Tristan Tate , au ieșit la plimbare in centrul Capitalei, la ceas de seara. Au ajuns la Casa Poporului, acolo unde s-au fotografiat zambitori și…

- A avut ea insași o viața grea. A trait in saracie și apoi intr-o casa de copii. A simțit pe pielea și in sufletul ei ce inseamna suferința. Dar a avut ambiție și incredere in Dumnezeu. Iar acum ajuta ea copiii saraci, neglijați, abandonați sau abuzați din București și Ilfov. In mai bine de 20 de ani,…

- Ambasadorului Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, i-a fost furat portofelul in Sibiu la sfarsitul saptamanii trecute, misiunea diplomatica solicitand asistenta politiei din oras, dar si a...

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. ‘Exista diferente uriase…

- Oana Zavoranu a ieșit cu masca pe fața, pe strada și a facut un gest neașteptat.Vedeta a vrut sa se joace puțin cu motanul vecinilor, insa a uitat ca se afla in plin proces de infrumusețare, spre mirarea trecatorilor, care abia au recunoscut-o. Oana a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi…