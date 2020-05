VIDEO PAPARAZZI / Așa arată o femeie independentă! Gina Pistol le-a dat o lecție de ținut minte bărbaților, în plină stradă! Cum a fost surprinsă vedeta

Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu este in stare de orice! Vedeta a demonstrat ca poate intra in orice rol, chiar și in cel de model! Unde? Chiar pe strazile din Capitala! In același timp, celebra jurnalista a aratat ca este o stapana de excepție, insa in ceea ce privește legea... aceasta mai face și gafe! Iata cum…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-o stație de autobuz din Cluj. O femeie cu dizabilitați, aflata in scaun cu rotile, a fost pur și simplu rasturnata de un tanar, pe mijlocul strazii. Filmarea a ajuns in mediul online.

- O femeie de 77 de ani din Galați a fost atacata de un barbat care a urmarit-o pana in apropierea blocului in care locuiește, scrie Antena 3. Barbatul i-a smuls un cercel de aur din ureche, iar apoi a...

- Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, in timpul unui conflict izbucnit intre doua grupuri de barbati, in municipiul Arad, sapte persoane fiind duse la audieri dupa interventia politistilor, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc in cartierul Aradul Nou, unde doua grupuri de barbati au avut…

- Diana a fost rapita, miercuri seara, de pe o strada din Pitești. Trei barbați au imobilizat-o și au aruncat-o intr-o mașina, apoi s-au facut nevazuți. Dupa doua zile de cautari, adolescenta a fost gasita.

- O femeie a fost ranita marti intr-un "atac" cu cutit in plina strada, la nord-est de Tel Aviv, de catre un palestinian, care a fost apoi ranit cu focuri de arma, a indicat politia israeliana, citata de AFP."O femeie de 62 de ani a fost injunghiata la Kfar Saba", in apropiere de Cisiordania,…

- Miercuri, ora 14.12, politistii din Sighetu Marmației, au fost sesizati prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie de 32 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la intersecția strazilor Constructorului cu Mihai Eminescu din municipiu, un tanar i-a furat din mana telefonul mobil. In urma…