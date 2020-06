Simona Halep are bani de ii intoarce cu lopata, insa nu arunca cu ei in stanga și-n dreapta. Tenismena a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro, in momentul in care a refuzat sa ajute doi oameni ai strazii, deși era la volanul unei mașinii de peste 100.000 de euro.