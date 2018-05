Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Niculae n-a jucat deloc in meciul pe care Academia Rapid l-a avut astazi pe terenul celor de la Metaloglobus II. Meciul e in desfașurare. La pauza scorul era 1-1. Atacantul giuleștenilor a amenințat in aceasta saptamana ca nu va mai juca pentru Academia Rapid daca problemele echipei nu se vor…

- Daniel Pancu nu ințelege supararile lui Daniel Niculae, care a anunțat ca nu mai vrea sa joace pentru Academia Rapid in acest sezon, și ii transmite un mesaj prin intermediul televiziunii. Capitanul Rapidului e de parere ca "Nico" nu trebuie sa reacționeze așa, mai ales inaintea unor meciuri importante. …

- Academia Rapid a caștigat pe 14 aprilie derby-ul Ligii a 4-a cu CSA Steaua, 3-1, dar tensiunile continua și dupa meci. Daniel Pancu a vorbit despre duelul cu echipa roș-albastra și a dezvaluit ce s-a intamplat inainte de meci, acuzandu-i pe steliști ca nu a vrut sa schimbe culoare echipamentului. "Nu…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca sambata, de la ora 19:45, in derby-ul Ligii a 4-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 1. Daniel Pancu, 40 de ani, a anunțat ca nu va juca impotriva echipei roș-albastre din cauza unei accidentari. "Nu, nu voi juca. Nu m-am antrenat deloc…

- Daniel Pancu deplange situația in care este Academia Rapid și face un anunț surpriza. Recunoaște ca echipa nu are nici palmares, dar nici personalitate juridica. De asemenea, atacantul a vorbit despre meciul cu Steaua de sambata, cand nu crede ca va juca, iar daca o va face, va fi pe teren doar cateva…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…

- Sambata, 24 februarie, de la ora 14, pe stadionul „Portul” din bulevardul 1 Mai, echipa de Liga a III-a SSC Farul Constanta disputa o partida amicala impotriva Academiei Rapid Bucuresti, formatie la care evolueaza Daniel Pancu, Daniel Nicolae sau Vasile Maftei. Inaintea fluierului de start, SSC Farul…