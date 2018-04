Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca a avut mereu inima plina de bunatate, Elena Rusu a simțit ca nu poate trai departe de copii. Așa ca, la aproape 50 de ani, dupa ce fiii și fiicele ei s-au așezat la casele lor, a urmat cursurile de asistent maternal. In scurt timp ea și sotul sau, Mihai, au luat in grija doi copii și i-au…

- Alex Velea este un tata model si ii place sa stea cat mai mult in compania micutilor sai. Chiar daca este ocupat cu concerte si diverse evenimente, Alex Velea incearca sa petreaca cat mai mult timp posibil cu baietii lui.

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- Centrul Cultural ”Dragan Muntean” Deva organizeaza, luni, 19 februarie 2018, la ora 14:00, in sala nr. 4 a instituției (etajul II), preselecție pentru cercul de dans modern adresat copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 12 ani. In cadrul preselecției, comisia va urmari anumite aptitudini ale…

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

