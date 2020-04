Stiri pe aceeasi tema

- Acordul BOR - MAI, modificat Ministrul de Interne, Marcel Vela. Foto: Arhiva Acordul încheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa a fost modificat, astfel ca oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici în incinta niciun afara bisericilor, conform ordonanțelor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis miercuri seara ca s-a modificat complet acordul cu Biserica Ortodoxa, dupa ce in spațiul public au aparut critici dure cu privire la decizia inițiala, de realxare a restricțiilor de distanțare pentru credincioșii care vor sa mearga la Biserica, de Paște.…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Epidemia de coronavirus din Romania ii va ține pe romani in case in noapte de Inviere. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a transmis un mesaj important pentru creștini.

- https://youtu.be/-U1s6ZpLQLY Parintele Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a vorbit la slujba de duminica trecuta despre modul in care credincioșii ar putea participa, in aceste vremuri in care prezenta la biserica nu este posibila, la cea mai mare sarbatoare a creștinatații. „In noaptea…

- In urma cu puțin timp, președintele Klaus Iohannis a facut un anunț oficial cu privire la noaptea de Inviere. De asemenea, le-a vorbit romanilor aflați in diaspora și le-a cerut sa nu vina acasa de sarbatori!

- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.