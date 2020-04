Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vrea sa se rasfețe, Dinu ”Vama” nu spune nu la nimic, și imediat iși satisface poftele, fie ele cele mai dulci. Fostul președinte de la Dinamo și Rapid a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro chiar in timp ce se afla intr-o cofetarie din Capitala.

- Adrian Mihalcea (43 de ani), noul antrenor al lui Dinamo, a declarat ca echipa sa ar trebui sa primeasca trofeul pentru Cupa Romaniei, in caz ca semifinalele și finala nu se vor mai disputa. Fostul antrenor secund al echipei naționale a motivat dorința ca Dinamo sa primeasca trofeul și a incercat sa…

- Noul antrenor de la Dinamo se menține in forma indiferent de ce se intampla in jurul lui! Dupa ce a luat o serie de masuri importante, printre care le-a dat „interzis” strainilor de la echipa sa paraseasca teritoriul țarii, Adrian Mihalcea a incalcat recomandarile autoritaților și a fost surprins de…

- Adrian Mihalcea, noul antrenor al lui Dinamo, nu le-a permis fotbaliștilor straini sa paraseasca Romania in perioada de pauza cauzata de coronavirus. Mihalcea a apucat sa conduca doar doua antrenamente la Dinamo, inainte ca situația din țara sa devina una complicata. Antrenorul a luat insa o serie…

- Adrian Mihalcea, 43 de ani, a fost numit ieri ca antrenor principal la Dinamo. S-a trecut peste un schimb dur de replici din urma cu 5 ani. PCH, comunicat incendiar dupa numirea noului antrenor: „Așteptam scuze publice de la Mihalcea. ...

- Dinamo a ramas fara antrenor dupa infrangerea cu Poli Iași (0-1), iar Adi Mihalcea (43 de ani) este favorit sa vina in locul lui cehului Dusan Uhrin (52 de ani). Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Adi Mihalcea este dorit cu insistența de finanțatorul Ionuț Negoița, iar fostul atacant…

- Cand vine vorba de tunepu, nimeni nu o intrece pe Nicoleta Nuca! Recent, vedeta s-a dezlantuit intr-o cafenea de fite din Capitala, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile de la fata locului.

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi. Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box…