Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nu pare sa-i sperie pe Alex Pițurca. Celebrul fotbalist a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro in urma cu doar cateva zile in timp ce mergea la cumparaturi intr-un mall din Capitala, dar fara sa aiba la el o masca de protecție.

- Un polițist din Vrancea a fost protagonistul unor scene absolut șocante. Omul legii a intervenit in cadrul unei misiuni cu țigara in gura și masca de protecție cazuta undeva la nivelul barbiei.

- Un studiu arata ca 56% dintre romani nu pot lucra de acasa, ramanand vulnerabili infecției cu virusul.Citește și: VIDEO Cum sa iti faci acasa o masca de protectie impotriva COVID-19 82% dintre romani se spala și se dezinfecteaza mai des pe maini, iar 75% evita spațiile publice, ieșind…

- Nelu Iordache a fost surprins in plina pandemie de coronavirus la piața. Afaceristul pare ca nu se teme de virusul ucigaș, fapt pentru care a ieșit din casa fara masca și manuși de protecție, dar a beneficiat un ajutor de nadejde.

- Pandemia de coronavirus le face pe vedete sa se protejeze cat de mult pot impotriva COVID-19, insa nu acealași lucru il face și Denisa de la Bambi. Artista a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro impreuna cu iubitul, avea o masca de protecție, dar nu o folosea cum trebuie!

- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.