Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor se afla in izolare alaturi de soția și fetița lor, de aproape doua luni, iar caștigatorul Asia Express, sezonul 3, a urmat exemplul altor colegi de breasla și s-a lasat tuns de soția lui. Totul a fost filmat de Diana, micuța lor, iar imaginile au fost postate pe Instagram.“Dați-va la o…

- Pandemia de coronavirus le face pe vedete sa se protejeze cat de mult pot impotriva COVID-19, insa nu acealași lucru il face și Denisa de la Bambi. Artista a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro impreuna cu iubitul, avea o masca de protecție, dar nu o folosea cum trebuie!

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Deputatul Mircea Banias, de la PNL, face primele declarații din spital, dupa ce a fost internat cu coronavirus. Parlamentarul a fost diagnosticat ieri, dupa ce sambata toți aleșii din Parlament au fost testați. "Mi-am facut acest test sambata, la Parlament, unde și-au facut toți colegii.…

- Coronavirus a reușit sa sperie pe toata lumea, iar oamenii nu știu cum sa mai fuga din fața virusului ucigaș care s-a abatut asupra țarii noastre. De frica sa nu se infecteze de la soția lui, un barbat din Buzau și-a turnat partenera de viața la poliție. Care a fost reacția autoritaților?

- Actorul Tom Hanks si sotia sa au fost plasati in carantina intr-un spital australian, dupa ce au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus in timp ce vedeta americana se pregatea sa filmeze in Australia, au anuntat joi autoritatile din statul Queensland, citate de AFP si Reuters. Artistul…

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…

- Fostul star NBA, Dwyane Wade, a povestit despre fiica sa, Zaya, in varsta de 12 ani, care este transgender, acesta afirmand ca el și fosta lui soție sunt mandri de fiica lor, anunța MEDIAFAX.Fostul star din NBA, Dwyane Wade, imparte custodia Zayei, in varsta de 12 ani, transgender, cu fosta…