- Oana Roman se pragatește de un nou inceput in viața ei. Vedeta a decis ca este timpul pentru o schimbare in viața ei, iar acum se muta intr-o noua locuința. Pregatirile sunt pe ultima suta de metri, iar mutatul mobilei de la vechiul apartament se face cu...camionul.

- Gabriel Hristache, antrenorul de 46 de ani, care a descoperit-o pe Bianca Andreescu spune ca nu mai ține legatura cu superstarul canadian, dar e convins ca Bibi va fi mai buna decat Simona Halep. Un cartier de case noi unite de ulițe neasfaltate in Ștefanești, langa Pitești. Un teren imprejmuit cu…

- Dan Petrescu a vorbit dupa victoria cu 1-0 impotriva lui Rennes. Antrenorul s-a declarat dezamagit de ce a fost pe teren in repriza secunda, cand CFR Cluj a fost dominata de francezii care aveau doua cartonașe roșii primite. „Repriza a doua a fost foarte slaba, victoria nu știu daca e meritata. Sunt…

- Modul in care ne comportam in viața de zi cu zi, dar și in relațiile de cuplu este scris in stele. Astfel, in funcție de zodie, exista persoane care iși dedica viața partenerului de cuplu, dar și zodii care nu lupta deloc pentru dragoste.

- FC Voluntari a pierdut și cu Dinamo, 1-2, și a ajuns la cea de-a șasea infrangere consecutiva in Liga 1. Dupa meci, Cristiano Bergodi, antrenorul ilfovenilor, a dat asigurari ca va salva echipa de la retrogradare, intr-o incercare de a inlatura toate incertitudinile care planeaza asupra scaunului…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in Cupa Romaniei au fost intotdeauna meciuri cu rezultate interesante si ca spera ca formatia sa sa fie capabila sa faca miercuri un joc bun contra Chindiei Targoviste, in saisprezecimile competitiei.…

- Razvan Marin (23 de ani) ar fi putut juca pentru Ajax in ultimul sfert de ora al meciului cu PSV Eindhoven (1-1), dar antrenorul Erik ten Hag (49 de ani) s-a razgandit. Antrenorul a crezut ca Blind s-a accidentat, dar, vazand ca e alarma falsa, a renunțat la ideea de a-l utiliza pe Marin. O situație…

- Elena Ionescu traverseaza o perioada mai puțin placuta din viața ei. Artista a dezvaluit recent ca a divorțat de tatal copilului sau și a decis sa iși continue viața fara cel care i-a stat alaturi timp de un an și jumatate și de care are și un baiețel.