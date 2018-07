Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA, castigatoare a editiei din acest an a turneului Roland Garros, a devenit exemplu de urmat pentru fotbalistii romani. Unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de la Rapid se descurca de minune la tenis.

- Aflata in lupta pentru castigarea turneului Roland Garros, Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns un model de urmat pentru oamenii cu bani din Romania. Dan Sucu incearca, macar in fata prietenilor, sa-i calce pe urme celei mai valoroase jucatoare de tenis din lume.

- Liderul WTA Simona Halep trebuia sa joace astazi impotriva americancei Madison Keys, locul 14 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Roma. Partida nu s-a mai disputat, insa, pentru ca Madison Keys s-a retras cu o ora și jumatate inaintea meciului. Keys a abandonat și in competiția de dublu,…

- Suntem aici pentru a surprinde inceputul celei mai importante „etape”/sezonul european de zgura/ a anului competițional pentru Simona Halep. Iata, in sfarșit, suprafața preferata a numarului 1 WTA, cea pe care romanca a obținut performanțe remarcabile. Simona incepe turneul de la Stuttgart… in ultima…

- Heinz Guenthardt, capitanul nejucator al Elvetiei, a decis s-o trimita in teren pe veterana Patty Schnyder, 39 ani, in locul jucatoarei Timea Bacsinzky, pentru prima partida de simplu cu romanca Simona Halep, programata duminica de la ora 12,00 la Sala Polivalenta din Cluj Napoca, unde are loc meciul…

- Simona Halep si Viktorija Golubic vor deschide sambata meciul de tenis Romania - Elvetia din barajul de promovare in Grupa Mondiala a Fed Cup, conform tragerii la sorti efectuata vineri de primarul Emil Boc la Hotel Platinia din Cluj Napoca. Irina Begu si Timea Bacsinzky vor juca in partida a doua de…

- Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (34 WTA), Irina Begu (38 WTA) si Mihaela Buzarnescu (40 WTA) au fost convocate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu si de Alina Tecsor in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Elvetia, programat la Cluj in play-off-ul Grupei Mondiale, in zilele de 21…