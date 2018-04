Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi considera ca majoritatea fotbalistilor nostri nu este pregatita pentru a face mare performanta. „Regele” este convins ca mentalitatea negativista a unora dintre antrenori si lipsa competitiilor adevarate, cu echipe echilibrat valoric, duc la un dezechilibru si un dezinteres…

- Hotarat sa plece din fotbalul romanesc, Gica Hagi ar putea ajunge in Polonia, la Legia Varsovia, echipa despre care s-a spus ca il vrea si pe Edi Iordanescu. „Regele” a oferit primele declaratii in presa poloneza.

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- Vinerea trecuta, la finalul meciului Viitorul Constanta – Astra Giurgiu, 1-1, Gica Hagi (53 de ani) a fost protagonistul unui moment uluitor! „Regele” a anuntat, cat se poate de trist, ca este pregatit sa plece din Romania, nemultumit de situatia dificila in care a ajuns fotbalul romanesc.

- Gheorghe Hagi implineste luni 53 de ani, fostul fotbalist serbandu-si ziua in plin campionat. Hagi s-a nascut in 1965 in Sacele, Dobrogea, incepandu-si cariera fotbalistica la varsta de 10 ani, la echipa Farul Constanta. Aici a si debutat in Divizia A, urmand apoi o cariera fulminanta, care l-a vazut…

