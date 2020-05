Stiri pe aceeasi tema

- Vali Craciunescu și soția sa sunt adevarați iubitori de animale. Pentru cei doi cainele familiei este un membru extrem de important al familie, lucru demonstrat de imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro.

- Alex Bodi este pus pe distracție! Chiar daca nu de multa vreme afaceristul și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, lucru aflat in exclusivitate de Spynews.ro, acesta iși petrece timpul așa cum ii place mai mult: in compania lautarilor. Iata cum sarbatorește vedeta separarea de blondina!

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a filmat impușcand oameni, la cumparaturi, in Statele Unite ale Americii. Un senator a fost martor la incident. Mama atacatorului l-a recunoscut din filmarea pe care acesta a facut-o.

- Connect-R este un tata pe cinste! Asta demonstreaza cantarețul ori de cate ori iși petrece timpul alaturi de fiica sa Maya. Iata ce momente prețioase le-a impartașit artistul admiratorilor!

- In plina pandemie de coronavirus, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro la cumparaturi. Deși avea privirile unui SPP-ist asupra sa, ministrul a gasit o modalitate de a parea un om obișnuit! Despre ce e vorba, va aratam acum!

- Imagini incredibile circula pe retele de socializare cu clientii de la un supermarket din Piatra Neamt, care canta 'Hristos a Inviat' in timp ce stau cu carucioarele la coada la casele de marcat, anunța vestea.net.Oameni de diverse varste, imbracati in diverse moduri, murmura cantarea Dumnezeiasca,…

- Spynews.ro va prezinta noi imagini de la ritualul din biserica ortodoxa din Huedon care a starnit controverse in toata tara! Preotul pensionar a fost surprins in timp ce incasa bani, cat unul dintre cei tinerii pusi sa jure se afla in cosciug.