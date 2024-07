Stiri pe aceeasi tema

- Termometrele vor indica chiar și 40 de grade Celsius in mai bine de jumatate de țara, insa temperatura resimtița va fi mult mai mare, avertizeaza meteorologii. Pana la sfarsitul saptamanii valul de caldura se va mentine și va crește puternic in mai multe zone. Oamenii se tem și spun ca fac tot ce pot…

- NOBLETEA OBLIGA… Husenii au facut o promisiune unui mare actor roman, chiar cu un an inainte ca acesta sa se stinga din viata, si va fi interesant de vazut ce se va intampla cu acel cuvant dat. Este vorba despre Constantin Codrescu, fiu al Husului, unul dintre actorii emblematici ai scenei romanesti,…

- Un oraș din Spania vine cu o idee inedita pentru producția de energie verde. Mai exact, autoritațile intenționeaza sa transforme cimitirul in cea mai mare ferma solara urbana din Spania. Au fost deja montate primele panouri, iar scopul este implementarea in timp a catorva mii. Energie verde direct din…

- La noapte, in Capitala, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 11...14 grade. Maine in Bucuresti, vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare (viteze in general de 35...45 km/h). Temperatura maxima…

- CONVOCARE… Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat lotul preliminar pentru EURO 2024, dar și pentru meciurile amicale cu Bulgaria și Leichtenstein. Pe lista fostului jucator și antrenor de la FC Vaslui se afla și vasluianul Vasile Mogoș, fundașul vicecampioanei CFR Cluj. Inainte de participarea la…

- Vremea se va incalzi treptat incepand de astazi, iar precipitatiile se vor restrange. De joi, temperaturile vor ajunge la 20 de grade in cea mai mare parte a tarii, dupa cum a declarat Meda Andrei de la Administratia Nationala de Meteorologie. Meda Andrei: In prima parte a saptamanii vremea va fi destul…

- In ultima seara de priveghi, Moșailov a venit la priveghiul șefului interlopilor din capitala Moldovei, Costel Corduneanu, cu o coroana imensa de peste 3 metri, batuta cu 500 de cale albe și roșii, dar și cu 200 de trandafiri. Astfel, interlopul vasluian a vrut sa-și arate atașamentul fața de familia…