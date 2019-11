Devenit patronul clubului Farul Constanta in iulie 2018, Ciprian Marica (34 de ani) investeste si in fotbalul din Bucuresti. Impreuna cu Ilie Nastase (73 de ani), fostul atacant ridica o academie de fotbal moderna in cadrul bazei sportive „Vointa”, aflata in proprietatea celui mai tare tenismen din istoria Romaniei.