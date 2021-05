Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc este "o autoritate morala convingatoare" in lupta impotriva schimbarilor climatice, a declarat sambata trimisul special american pentru problemele climei, John Kerry (foto), in finalul unei intrevederi cu seful Bisericii Catolice, potrivit AFP, informeaza Agerpres. "Sfantul parinte…

- In luna mai, dedicata Sfintei Fecioare Maria, in sanctuare mariane din intreaga lume se vor inalta rugaciuni pentru sfarsitul pandemiei, initiativa de rugaciune dorita de Papa Francisc, informeaza Vatican News.

- Cetatea Vaticanului – Adrian Danca 25 aprilie 2021 – Vatican News. ”Isus vrea ca toți sa poata primi iubirea Tatalui și sa-l intalneasca pe Dumnezeu”, iar ”Biserica este chemata sa continue aceasta misiune a lui Cristos”: a spus papa Francisc in alocuțiunea prezentata la rugaciunea ”Regina Coeli” (”Bucura-te,…

- Statele Unite si China, care sunt pe pozitii opuse in legatura cu multe subiecte, s-au angajat totusi sambata sa coopereze in dosarul crucial al schimbarilor climatice, inaintea unui summit international organizat de presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. "SUA si China se angajeaza…

- Papa Francisc a dedicat un document amplu comemorarii a 700 de ani de la moartea celebrului poet italian Dante Alighieri, pe care il considera ''un profet al sperantei'' in acest moment istoric ''marcat de umbre, degradare si lipsa de incredere in viitor'', potrivit…

- Vaticanul a fost graf afectat de pandemia de coronavirus, Sfantul Scaun estimand un deficit de 50 de milioane de euro. In acest sens, șeful Bisericii Catolice a fost nevoit sa reduca salariile sau sa recurga la concedieri. Papa Francisc a preferat sa pastreze toți angajații, dar a cerut micsorarea salariilor…

- Papa Francisc, aflat in vizita in Irak, a fost primit de marele ayatollah Ali al-Sistani, considerat cea mai inalta autoritate religioasa pentru musulmanii șiiți din Irak și din lume. Este o vizita istorica pentru liderul Bisericii Catolice, care s-a intalnit cu al-Sistani in orașul Najaf, considerat…

- Papa Francisc l-a primit in audienta pe presedintele Conferintei Episcopale din Italia, cardinalul Gualtiero Bassetti, arhiepiscop de Perugia-Citta della Pieve impreuna cu trei vice-presedinti si cu secretarul general. Intalnirea a avut loc sambata, 27 februarie. In cursul audientei, cardinalul Bassetti…