VIDEO: Papa Francisc îndeamnă la încetarea „furiei oarbe” în Sudanul de Sud Papa Francisc a facut apel la incetarea furturilor și a clientelismului politic in Sudanul de Sud, un stat afectat de saracie și bogat in petrol, la finalul unei misiuni de pace. Papa Francisc i-a indemnat pe locuitorii din Sudanul de Sud sa „nu-și piarda niciodata speranța”, in timp ce și-a incheiat duminica (5 februarie) misiunea de pace. Vorbind la Liturghie, suveranul pontif i-a indemnat, de asemenea, sa profite de fiecare oportunitate pentru a construi o pace care a scapat țarii de ani de zile. Sudanul de Sud și-a caștigat independența in 2011, dar razboiul civil a izbucnit doi ani mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat luni, 30 ianuarie, Coreea de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Ucrainei, citand alte țari care și-au schimbat politica de a nu furniza arme țarilor aflate in conflict in urma invaziei Rusiei. Stoltenberg a vorbit la Seul, prima oprire…

- Olena Zelenska a tras un semnal de alarma asupra unor „ crize mai ample” daca s-ar intampla ca Ucraina sa piarda razboiul cu Rusia. Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți (17 ianuarie), prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a spus ca, daca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei se va…

- O cladire din Kiev a fost atacata cu drone. Un rezident, Maksym, care nu și-a dat numele de familie, a aratat dormitorul copilului sau, unde patul și podeaua erau acoperite de sticla sparta, cu gauri de la schije deasupra patului. „Ferestrele au fost aruncate in aer. Totul este deteriorat”, a spus el.…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis miercuri (21 decembrie) ca Rusia iși va indeplini toate obiectivele campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce i-a numit „eroi” pe soldații ruși și pe șefii apararii, intr-un discurs rostit la Moscova. Vorbind la o reuniune de sfarșit de an a șefilor apararii…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat joi, 15 decembrie, ca partenerii Statelor Unite din Africa resping prezența Grupului Wagner din cauza unui dosar in care este acuzat de incalcarea drepturilor omului și de destabilizare. In timpul unei conferințe de presa de inchidere a summitului…

- Papa Francisc și-a exprimat speranța ca Cupa Mondiala de fotbal din 2022 se va dovedi a fi un „prilej de intalnire și armonie intre națiuni, favorizand fraternitatea și pacea intre popoare”. Vorbind la finalul audienței generale saptamanale din Piața Sfantul Petru, Papa le-a cerut, de asemenea, credincioșilor…

- Locuitorii din capitala Chinei au declarat vineri (18 noiembrie) ca sunt calmi și nu au fost afectați de noile reguli in contextul creșterii a numarului de cazuri COVID-19, in timp ce țara se lupta cu focare de infecție in numeroase orașe mari. „Ceea ce este mai bine și mai convenabil decat inainte…

- Ministrul rus de externe a declarat marți (15 noiembrie) ca a avut discuții cu liderii Franței și Germaniei, Emmanual Macron și Olaf Scholz, pe tema conflictului din Ucraina, și a acuzat Kievul ca prelungește orice posibila rezolvare. Intr-o declarație comuna a liderilor G20, consultata de Reuters,…