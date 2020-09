Stiri pe aceeasi tema

- Barfele sunt „o ciuma mai ingrozitoare decat COVID-19”, a declarat papa Francisc duminica in timpul rugaciunii sale saptamanale “Angelus”, pe care a rostit-o de la o fereastra a Palatului Apostolic aflat in Piata Sfantul Petru din Vatican. Liderul de la Vatican i-a indemnat apoi pe credinciosi sa faca…

- Dupa ce, zilele trecute, la Vatican a avut loc prima audiența generala cu public, dupa șase luni de restricții din cauza pandemiei, iar Papa Francisc, zambitor și relaxat, a discutat cu persoane din mulțime, ieri Suveranul Pontif a fost mult mai categoric in predica sa. Barfele sunt ”o ciuma mai ingrozitoare…

- Barfele sunt ''o ciuma mai ingrozitoare decat COVID-19'', a declarat papa Francisc duminica in timpul rugaciunii sale saptamanale ''Angelus'', pe care a rostit-o la Vatican, de la o fereastra a Palatului Apostolic.

- Suveranul Pontif a mai criticat anterior obiceiul de a barfi din comunitatile bisericii si chiar din birocratia de la Vatican. "Marele barfitor este diavolul, care intotdeauna merge sa spuna lucrurile urate la altii pentru ca este el mincinosul care cauta dezbinarea Bisericii, cauta indepartarea fratilor,…

- STATISTICA TRISTA… In spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, in ultimele 48 de ore, s-au inregistrat trei decese, ale unor bolnavi grav, carora infectia cu virusul SARS-CoV-2 le-a fost fatal. Totodata, suntem informati ca in spital sunt internati doi preoti din doua parohii barladene, care…

- Dupa ce Patriarhia Romana a cerut revenirea rapida la oficierea slujbelor religioase in biserica, ministrul Sanatații Nelu Tataru a spus ca acest lucru nu este posibil."Evaluarea și evoluția zilnica pe care le vom face in perioada urmatoare ne vor da și momentul cand se va face acest lucru. De pe 15…

- Papa Francisc a condamnat exploatarea copiilor prin munca, intensificata in timpul pandemiei de COVID-19, cu prilejul Audientei generale de miercuri, care a avut loc in biblioteca Palatului Apostolic, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Papa a reamintit ca vineri 12 iunie se sarbatoreste Ziua…

- Duminica, in timpul rugaciunii Angelus in fata a sute de credinciosi din Piata Sfantul Petru, Papa Francisc, nascut la Buenos Aires, s-a aratat ingrijorat de criza de pe continentul sau de origine. "Din nefericire (...) in America latina, virusul continua sa faca numeroase victime", a deplans…