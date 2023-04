Papa Francisc a parut sa le ceara rușilor sa caute adevarul despre invazia țarii lor in Ucraina, in mesajul sau de Paște adresat lumii, duminica 9 aprilie. Francisc, in varsta de 86 de ani, a prezidat o slujba solemna in ziua de Paște, intr-o insorita Piața Sfantul Petru, dupa ce frigul neobișnuit din aceasta perioada l-a forțat sa sara peste o slujba in aer liber vineri – o masura de precauție in urma spitalizarii sale pentru bronșita. „Ajutați-l pe iubitul popor ucrainean in calatoria sa spre pace și raspandiți lumina Paștelui asupra poporului rus”, a spus el. De cand Rusia a invadat Ucraina…