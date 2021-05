Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut, in timpul traditionalului mesaj duminical, un nou apel la pace in Orientul Mijlociu, in condițiile in care aproape 200 de persoane, printre care si zeci de copii, au cazut victime atacurilor dintre Fasia Gaza si Israel.

- Papa Francisc a avertizat, duminica, asupra "spiralei mortii si a distrugerii" in confruntarile din Orientul Mijlociu, considerand "teribil si inacceptabil" pierderile de vieti nevinovate in acest conflict, conform AFP. O solutie trebuie gasita "cu ajutorul comunitatii internationale" pentru…

- Revolte sangeroase in Cisiordania. Zece palestinieni au fost ucisi, iar alți 150 au fost raniți, vineri, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana. Mare parte dintre palestinieni au fost ucisi de gloante de armata israeliana in timpul manifestatiilor care au degenerat in confruntari in mai…

- Costul cresterii copiilor este prea mare si parintii au nevoie de mai mult ajutor daca tari precum Italia vor sa depaseasca nivelul scazut al natalitatii care le submineaza viitorul, a declarat vineri papa Francisc.

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a cerut miercuri o reuniune de urgenta a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu pentru a pune capat escaladarii violentelor care au loc intre Israel si palestinieni de o saptamana, relateaza AFP. ''Cea mai urgenta sarcina este convocarea Cvartetului…

- Situatia se agraveaza in Orientul Mijlociu dupa o ploaie de rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de scutul antiracheta Iron Dome, dar unele au provocat victime si pagube materiale.

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat duminica, intr-o conversatie telefonica, pe Papa Francisc pentru recenta sa vizita in Irak, pe care a descris-o ca fiind un "adevarat moment de cotitura" pentru Orientul Mijlociu, conform unui comunicat al Palatului Elysee citat de AFP preluat de…