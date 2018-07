PAOK Salonic s-a ințeles cu Arsenal Londra pentru transferul lui Chupa Akpom (22 de ani). Razvan Lucescu nu concepe ratarea inca unui titlu in Grecia. Gazzeta.gr anunța ca in orele care urmeaza se va oficia transferului mijlocașului ofensiv de la Arsenal, Chupa Akpom. Suma de transfer nu a fost facuta publica. Englezul este un produs al Academiei lui Arsenal, fiind insa insa imprumutat in fiecare sezon. ...