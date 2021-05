VIDEO Panică într-un autobuz din Capitală. Un bărbat a amenințat călătorii cu un cuțit. Au intervenit trupele antitero Momente de groaza pentru calatorii unui autobuz de pe linia 117. Un barbat i-a amenințat cu un cuțit și ar fi vrut sa ia ostatici. Pentru imobilizarea acestuia au intervenit trupele antitero. Un barbat a sunat la 112 și un echipaj de poliție a intervenit de urgența. La fața locului au ajuns și tupele antitero […] The post VIDEO Panica intr-un autobuz din Capitala. Un barbat a amenințat calatorii cu un cuțit. Au intervenit trupele antitero appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

