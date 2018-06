Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri au intervenit miercuri la un incendiu, la un hotel in zona Knightsbridge, la Londra, a anuntat Brigada Pompierilor din capitala britanica. Knightsbridge este unul dintre cele mai bogate cartiere din Londra, in care se afla magazine de lux ca Harvey Nichols si...

- Pentru stingerea incendiului au intervenit, miercuri dupa-amiaza, 15 masini speciale si 97 de pompieri. Norii de fum grosi au intunecat o parte din Capitala britanica. Pompierii actioneaza pentru stingerea incendiului ce a izbucnit in hotelul de 5 stele, din centrul Londrei, Knightsbridge, in aceasta…

- O romanca a avut parte de o moarte infioratoare in timp ce era in Marea Britanie la munca. Ea a fost ucisa cu bestialitate de iubitul sau intr-un apartament aflat intr-un cartier din nord-vestul Londrei. Criminalul a injughiat-o mortal de mai multe ori, iar polițiștii l-au arestat. El urmeaza sa fie…

- Burnt Oak este o zona a Londrei unde rar ai ocazia sa auzi vorbindu-se engleza si poti manca sarmale, scrie The Sun intr-un reportaj din aceasta localitate, cunoscuta ca „Mica Romanie". Aproximativ 35% dintre imigrantii din Burnt Oak, situata in apropiere de Wembley, in nord-vestul Londrei, sunt romani,…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Doi baieti in varsta de 12 si 15 ani au fost raniti de gloante duminica la Londra, oras confruntat cu o crestere a numarului de crime si agresiuni, a afirmat politia, relateaza AFP. Cei doi tineri au fost gasiti de politisti la putin timp dupa ce fusesera raniti de gloante in locuri diferite…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a cazut de la inalțime intr-un parc de distracții din vestul Londrei. Ea a fost dusa de urgența la spital marți seara. La locul resprectiv a fost trimisa o ambulanța, dar și un echipaj de poliție. „Am acordat ingrijiri medicale pe loc unei…