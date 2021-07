VIDEO/ Panică în Câmpina. Acoperișul unui bloc a luat foc după ce a fost lovit de un trăsnet. Zeci de oameni evacuați Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat locatarii apartamentelor situate la […] The post VIDEO/ Panica in Campina. Acoperișul unui bloc a luat foc dupa ce a fost lovit de un trasnet. Zeci de oameni evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

