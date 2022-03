"In privința situației create ieri și a modului in care in social media și in anumite canale mass-media au circulat o serie intreaga de informații neconforme cu realitatea, aș vrea sa va spun ca Guvernul Romaniei dezaproba și va acționa prin parghiile pe care le are la orice incercare de a provoca dezechilibre și de a induce dezinformari in spațiul public", a atenționat joi purtatorul de cuvant al Guvernului.