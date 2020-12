Stiri pe aceeasi tema

- In Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a instituit nivelul maxim de alerta. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta pentru Londra și pentru anumite zone din regiunile Essex si Hertfordshire. Cazurile de coronavirus s-au inmulțit in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei…

- In Marea Britanie numarul de cazuri confirmate de coronavirus a crescut alarmant in ultimele zile. Peste 1.000 de noi cazuri sunt asociate cu o noua "varianta" a SARS-CoV-2. Toate aceste cazuri au fost descoperite mai ales in zona de sud a Marii Britanii si ar putea avea legatura cu cresterea numarului…

- Blue Air devanseaza cu o luna reluarea zborurilor internaționale de la Cluj Napoca, prevazuta inițial pentru sfarșitul lunii martie și anunța 13 destinații noi. Incepand cu 1 martie 2021, Blue Air va introduce 13 rute noi care vor conecta Clujul cu destinații-cheie din Europa. Noile…

- Austriecii comemoreaza victimele atacului de la Viena in prima din cele trei zile de doliu national. Patru persoane au fost ucise si alte 22 au fost ranite de atacatorul Kujtim Fejzulai, austriac de origine nord-macedoneana, care a fost ulterior impuscat mortal de politisti. Viena a fost ferita in ultimii…

- Cunoscutul profesor si sciitor islamist elvețian Tariq Ramadan, deja urmarit penal pentru violarea a patru femei, a fost pus sub acuzare joi, de data aceasta pentru violuri care dateaza din 2013-2014 denunțate de una dintre primii sai acuzatori, Mounia Rabbouj, potrivit AFP.Acuzarea fusese solicitata…

- Chris Evert, expert Eurosport, a vorbit despre Simona Halep și evoluția sa la aceasta ediție a Roland Garros, dar și pe suprafața caramizie Fosta jucatoare in varsta de 65 de ani a raspuns intrebarilor Gazetei Sporturilor, venind cu cateva observații fine despre jocul Simonei Halep de-a lungul timpului.…

- Piețele americane au revenit luni la verde, liniștite cu privire la starea de sanatate a lui Donald Trump, care a anunțat ca va parasi spitalul unde a fost tratat de vineri seara dupa contaminarea sa cu Covid-19, potrivit AFP."Președintele Trump a spus ca va fi externat din spital în…