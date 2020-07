Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Elisabeta isi deschide portile pentru vizitatori, in perioada 23 iulie – 20 septembrie, informeaza Romania Regala, potrivit basilica.ro.Resedinta regala din Bucuresti poate fi vizitata in fiecare saptamana in zilele de joi, vineri, sambata si duminica, intre orele 10:00 – 13:00 si…

- Palatul Elisabeta din București va fi deschis pentru vizitatori, incepand de joi, 23 iulie. Cladirea istorica, unde Regele Mihai I a fost obligat de comuniști sa semneze actul de abdicare pe 30 decembrie 1947, va fi deschisa pana pe 20 septembrie 2020. Potrivit Casei Regale, Palatul Elisabeta din Șoseaua…

- Palatul Elisabeta va fi deschis pentru vizitatori, incepand de joi, Principesa Sofia afirmand ca, odata cu intoarcerea Regelui Mihai, acest spatiu a devenit "locul regalitatii de pe harta Romaniei de astazi". Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO "Din anul 2001, tatal meu, Regele Mihai, revenea acasa,…

- O ie daruita Reginei Maria face parte din colectia Muzeului Etnografic al Moldovei. Ia nu a fost niciodata expusa si urma sa fie casata cand i-a fost descoperita povestea. Pana recent s-a crezut ca aceasta camasa a disparut, insa ea era din anii 80 vanduta muzeografilor ieseni, potrivit Mediafax.O…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat permisiunea premierului Boris Johnson sa faca miscare in gradinile Palatului Buckingham, relateaza miercuri ziarul The Telegraph, citat de dpa. Exercitiile fizice fac parte din eforturile premierului britanic de a-si continua recuperarea dupa infectarea…

- Un copil de 2 ani a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la balconul situat la etajul cinci al unui bloc situat in sectorul 6 al Capitalei. Poliția a deschis o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU...

- Evenimentele din acest an de 10 mai, Ziua Regalitații, nu vor mai avea loc. Conform Casei Regale a Romaniei, in aceasta zi Custodele Coroanei, Margareta, va trasmite un mesaj tuturor romanilor, noteaza Agerpres. Astfel, tradiționala depunerea de flori si ceremonialul militar de la Statuia Regelui Carol…

- Cei care nu pot calatori din diferite motive si mai cu seama in aceasta perioada, cand libertatea de miscare este restrictionata in intreaga lume, au acum posibilitatea sa viziteze online Sfantul Munte Athos.Situat in peninsula din nord-estul Greciei, Muntele Athos reprezinta un stat monastic milenar,…