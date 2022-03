Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar fi cucerit toata coasta de Sud a Ucrainei, care cuprinde orașul port Mariupol, dar și orașul Melitopol, unul dintre cele mai mari din Ucraina. In Mariupol, rușii au folosit rachete termobarice, pentru prima data in aceste razboi. In aceste condiții, Rusia deține controlul total la Marea Azov.…

- Prind viteze record, au camere de supravegere performante si sunt destinate combaterii migratiei. Vorbim despre 5 noi ambarcațiuni ale Garzii de Coasta care, de acum inainte vor fi capabile sa intercepteze orice tip de barca suspectata ca vrea sa intre ilegal in apele teritoriale ale Romaniei. Șalupele…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu reprezentanți ai Garzii de Mediu și ai Direcției Vamilor, au descoperit peste 600 de tone de deșeuri care nu respecta prevederile legale de pastrare, sortare sau reciclare. Polițiștii, comisarii de mediu și inspectorii vamali au facut vineri…

- Liniile aeriene au anulat duminica peste 2.700 de zboruri in contextul in care Coasta de Est a SUA este amenintata de o furtuna de iarna, cu ploi de gheata si rafale de vant puternice, relateaza Reuters preluat de agerpres. Cele 2.700 de zboruri anulate duminica pana la ora locala 12.30 (17.30 GMT)…

- Potrivit unui comunicat de sambata al Garzii de Coasta, politistii de frontiera impreuna cu inspectorii vamali si comisari ai Garzii de Mediu au verificat in data de 7 ianuarie, doua containere incarcate cu deseuri care urmau sa intre in Romania.“Acestea erau importate din Marea Britanie de catre o…

- La nivelul județului Suceava se afla in carantina 4.520 persoane, 201 intrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, in izolare, in afara celor aflate in spital se afla 429 persoane, din care 30 intrate in ultimele 24 de ore. The post 201 suceveni intrați in carantina in ultimele 24 de ore first appeared…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata vineri in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cele trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost…

- Inca o metoda de a fenta legea, brevetata de romani. Soferii care vor sa plateasca taxe reduse declara valori mai mici pentru masinile cumparate din strainatate. Acestea sunt imbarcate pe navele container și trimise spre Romania. Numai ca socoteala de-acasa nu se potrivește cu cea din... port. Garda…