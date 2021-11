VIDEO Pacienții cu Covid-19 din Buzău se luptă să supraviețuiască: blocați zeci de ore în mașinile personale, cu tuburile de oxigen alături Articolul VIDEO Pacienții cu Covid-19 din Buzau se lupta sa supraviețuiasca: blocați zeci de ore in mașinile personale, cu tuburile de oxigen alaturi se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Situație dramatica in curtea Spitalului Județean Buzau. Pentru ca nu mai exista niciun loc liber pentru pacienții Covid, aceștia ajung sa stea zeci de ore in mașinile personale, cu tuburile […] Articolul VIDEO Pacienții cu Covid-19 din Buzau se lupta sa supraviețuiasca: blocați zeci de ore in mașinile personale, cu tuburile de oxigen alaturi se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

