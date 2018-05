Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al partidului Podemos (stanga radicala spaniola), Pablo Iglesias, si partenera sa de viata, Irene Montero, purtatoarea de cuvant parlamentara a formatiunii, se afla in mijlocul unui scandal declansat de faptul ca si-au cumparat o vila de lux intr-o suburbie instarita a Madridului.

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…

- Problema Cataloniei ține Spania pe varfuri, inca de la tentativa de scesiune de anul trecut și fuga liderului Carles Puidgemont din țara. Protestele care au rasarit in Spania ar putea primi un nou imbold, dupa ultima masura luata in statul iberic. Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul…

- Nixon, care a jucat rolul unei femei de cariera, Miranda Hobbes in serialul de succes produs de HBO care a fost difuzat din anul 1998 pana in 2004, si-a anuntat candidatura pe contul sau de Twitter invocand dragostea sa pentru orasul New York si promovand politici progresiste. "Iubesc New…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Proteste in transport, pichetari, staruri radio-tv absente: Spania s-a mobilizat pentru o uriasa greva generala in scopul egalitatii salariale femei-barbati, denuntarii violentei domestice si ”culturii macho” in Spania. Mobilizarea generala, anuntata de cateva saptamani, a inceput miercuri la miezul…