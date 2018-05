Stiri pe aceeasi tema

- Israel a caștigat finala Eurovision 2018 de la Lisabona, prin cantareața Netta Barzilai, cu piesa ‘Toy’. Cantecul este un apel la emanciparea femeilor impotriva tuturor formelor de hartuire, iar Netta, plinuța și fara inhibiții, este talentul care confirma mesajul. Romanii, la țara, spun ”grasa și frumoasa”.…

- Capitala Portugaliei, care gazduieste saptamana aceasta concursul international de muzica Eurovision, spera sa atraga si mai multi turisti, in pofida plangerilor localnicilor care se simt presati de numarul mare de vizitatori, transmite AFP.

- Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la Lisabona, piesa „Goodbye", in a doua semifinala a concursului. „Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numerosi romani din strainatate au reclamat defectiuni tehnice la sistemul telefonic. Mesajele, viralizate prin retelele de socializare,…

- Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara.…

- Eurovision 2018 debuteaza diseara, la Lisabona, cu cea de-a 63-a ediție. Prima semifinala a concursului va aduce pe scena artisti din 19 tari. Romania este reprezentata de The Humans, care va urca pe scena joi, in cadrul celei de-a doua semifinale. Trupa va concura cu melodia „Goodbye”. Reprezentantii…

- Eveniment de exceptie la Lisabona, unde toti cei 43 de participanti la concursul european de muzica Eurovision au pasit, in aplauzele admiratorilor, pe covorul rosu - care era de fapt albastru.

- Tezaurul antic si muzica la cel mai inalt nivel sunt in aceste zile ambasadori ai Romaniei in Portugalia. Muzeul de Arheologie din Lisabona expune importante artefacte din antichitatea romaneasca si portugheza pentru a marca 100 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari.

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…