Ordonanta de urgenta privind finantarea masurilor active in cadrul Programului de munca flexibila Kurzarbeit a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de vineri. "Ordonanta de urgenta care vine cu noi masuri de sprijin pentru angajati si angajatori, in contextul situatiei epidemiologice, vizeaza sprijinirea salariatilor care vor avea un program flexibil de lucru. Avand in vedere situatia economica inca dificila prin care trec unele companii, cream aceasta posibilitate, in paralel avand in derulare o serie de alte masuri care incurajeaza revenirea la munca. Ordonanta…