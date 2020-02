VIDEO Oscar: Natalie Portman a mers cu o robă brodată cu numele femeilor regizor nenominalizate la premii Natalie Portman a mers la Oscar cu o roba pe care a brodat numele femeilor regizor, pentru a atrage atenția asupra faptului ca nicio femeie nu a fost nominalizata pentru Oscar la a 92-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film, potrivit Mediafax. Natalie Portman, care a mers la premiile Oscar, cu o roba pe care a brodat numele femeilor regizor, pentru a atrage atenția asupra faptului ca nicio femeie nu a fost nominalizata la premii, a tinut sa faca o declaratie în acest sens pe covorul rosu. Printre numele asupra carora vedeta a tinut sa atraga atentia s-au numarat Lorene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

