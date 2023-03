Marele câştigător la Oscar 2023 / Lista completă a premiilor

Cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, iar marele câştigător a fost filmul "Everything Everywhere All at Once". Evenimentul a fost prezentat, pentru a treia oară, de actorul Jimmy Kimm [citeste mai departe]