- „In data de 16 octombrie, practic, maine noapte, la ora 00.00, Ministerul Agriculturii da startul platilor in avans atat pentru schemele de plati directe, cat si pentru masurile de dezvoltare rurala. Avem alocata suma de 1,94 miliarde de euro, asigurata din bugetul Ministerului. Sunt 826.964 de beneficiari…

- Ministerul Agriculturii va incepe, vineri, plațile in avans atat pentru schemele de plați directe, cat și pentru masurile de dezvoltare rurala, a anunțat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, miercuri, in...

- Din județul Teleorman, sunt finanțate 3 licee, respectiv: Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu“ Alexandria, Liceul Tehnologic „Emil Racovița“ Roșiorii de Vede și Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie“ Turnu Magurele. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ieri ca ministerul pe care il conduce a alocat…

- "Apel matinal" - invitat: Adrian Oros, ministrul agriculturii Foto: Arhiva. Ploua pe ici, pe colo, dar per total am avut în acest an seceta și pandemie, un mixt care a adus probleme suplimentare agriculturii și zootehniei românești și care întinde la maximum nervii celor care lucreaza…

- Romania are alocata pentru perioada 2021-2027 pentru componenta de dezvoltare rurala, Pilon II, cu un miliard de euro mai putin. Acest lucru inseamna ca Programul National Strategic trebuie elaborat cu atentie, spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Ministerul Agriculturii, a declarat ca acordarea ajutorului de stat pentru pagubele cauzate de seceta excesiva din acest an nu are legatura cu legea care stabilește plata unor despagubiri pentru fermierii care au culturile…