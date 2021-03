Ajutor de stat pentru motorina, sprijin pentru productia de usturoi si pentru crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita precum si finantarea programului pentru stimularea angajarii tinerilor in acest sector sunt doar cateva dintre masurile finantate din bugetul national in acest an, anuntate joi de ministrul Agriculturii, Adrian Oros.



Acesta a mentionat si alte programe noi care urmeaza sa fie lansate, precum ajutorul de minimis pentru sustinerea legumelor in spatii protejate, respectiv fostul program "Tomata" sau ajutoare pentru plante aromatice si albine.

…